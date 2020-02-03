نجوى كرم: «ذا فويس سينيور» مفاجأة.. وحفل فى مصر قريبا (حوار)

■ بداية.. ما الذى دفعك للموافقة على المشاركة فى برنامج اكتشاف المواهب الجديد «ذا فويس سينيور»؟

■ متى سيُعرض؟ وكيف تجدين تعاونك مع لجنة تحكيم البرنامج؟

■ ماذا عن مشروعك المقبل مع «روتانا»؟

■ لماذا يفضل المطربون حاليًا طرح الأغانى «السنجل» على حساب الألبومات؟

■ من نجمة «روتانا» الأولى من وجهة نظرك؟

■ ما سر نجاح أغنيتيك «ملعون أبو العشق» و«بعشق تفاصيلك»؟

■ دعمت فيلم «الفلوس» للنجم تامر حسنى عبر حضور عرضه الخاص فى لبنان.. لماذا هذا العمل تحديدًا؟

■ لماذا لم تخوضى تجربة التمثيل؟

■ هل ستغنين «تتر» عمل درامى فى رمضان المقبل؟

■ ما حفلاتك المقبلة فى مصر؟

■ أى من المطربين المصريين تفضلين؟

■ ما رأيك فى الموجات الغنائية الجديدة مثل «المهرجانات»؟

■ ما هواياتك الأخرى بجانب الفن؟

■ ما أنواع الكتب التى تفضلينها؟

■ هل هناك قيم جديدة طرأت على رسالة الفن بشكل عام؟

تملك صوتًا له طبيعة فريدة، ليس فقط لأنه «جبلى» كما يصفه النقاد، بل لأنه يلمس قلوب المستمعين إليه قبل آذانهم، بجانب شخصيتها المميزة، و«الكاريزما» العالية التى تتمتع بها، لذلك أصبحت رقمًا صعبًا فى عالم الغناء داخل الوطن العربى. إنها النجمة اللبنانية نجوى كرم، التى التقتها «الدستور» فى حوار تتحدث فيه عن تفاصيل مشاركتها ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب الجديد «ذا فويس سينيور»، رفقة النجوم هانى شاكر وسميرة سعيد وملحم زين، بجانب اتفاقها مع شركة «روتانا» على تقديم ٨ أغنيات جديدة، فضلًا عن حفلها الغنائى المقبل فى مصر.- دخلت «ذا فويس سينيور» لأننى اعتبرت المشاركة فى تحكيمه «معركة»، خاصة مع تجاوز أعمار المشاركين سن الـ٦٠ عامًا، وهذا تحدٍ كبير منهم، وأتعلم من خلاله المثابرة والإصرار على تطوير الموهبة وتحقيق الحلم، وهذا أراه أجمل ما فى البرنامج. وهو برنامج جديد ومختلف عما قُدم ويُقدم، وأشعر بأن بينى وبين المتسابقين أشياء مشتركة وتفاعلًا، والتجربة بشكل عام مميزة وبها الكثير من الأحداث والمواقف الرائعة التى سعدت بأن أكون جزءًا منها، وأنا أعلم أن الجمهور سيفاجأ بمستوى المشاركين فى البرنامج، وأعده بالعديد من المفاجآت التى يمتلئ بها البرنامج وسيراها مع بداية الحلقات.- لا أعلم تحديدًا الموعد النهائى لانطلاق عرضه، لكنى أتوقع أن يكون عقب انتهاء برنامج «ذا فويس كيدز»، وتحديدًا أواخر مارس المقبل. وعلاقتى بكل المدربين والمحكمين رائعة للغاية. فهؤلاء الفنانون مدارس فنية كبيرة، خاصة هانى شاكر وسميرة سعيد، بجانب ملحم زين الذى استطاع أن يفرض صوته على الساحة الفنية بفضل موهبته الكبيرة. ولكل فنان منهم طابعه الخاص، ويمكننى أن أبرز السمات الشخصية التى تميز كلًا منهم، فهانى شاكر هو الشخص الإيجابى المبتسم طوال الوقت ويريح الجميع بنظراته الجميلة، وسميرة سعيد هى الإنسانة التى تعرف ماذا تريد من نفسها ومن المشتركين، أما ملحم زين فهو الشخص الذى يحمس الموهوبين لتحقيق حلمهم بالفوز بلقب البرنامج.- اتفقت مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات على تقديم ٨ أغنيات جديدة بإيقاعات مختلفة ومتنوعة تشكل تقريبًا ألبومًا كاملًا، ومن المفترض أن أطرحها على فترات متقاربة، فى إطار خطة زمنية تتمثل فى طرح أغنيتين أغنيتين، حتى نطرح الأغانى كافة لتشكل ألبومًا فى النهاية، وسيكون متوافرًا للجمهور بشكل كامل خلال موسم الصيف المقبل. وسأختار واحدة من الأغنيات الثمانى لأطرحها للجمهور، وهذا أمر صعب، على عكس الألبوم الغنائى الكامل، لأن الأغنية لا بد أن تكون حالة مختلفة، لأنها واحدة فقط لن يستمع الجمهور إلا إليها، لذا لا بد أن تكون ناجحة وقوية حتى تلبى شغف الجمهور.- لم نعد فى عصر الألبوم، والأغنية المنفردة «السنجل» الناجحة تفرض نفسها، وشركات الإنتاج أدركت هذا الموضوع ولم يعد فى مخططاتها إنتاج الألبومات، إلا إذا أراد الفنان ذلك، لإيمانها بفكرة نجاح تجارب الأغانى المنفردة، وهذه سمة العصر الحالى، فلكل وقت ظروف معينة، وأنا أحاول أن أواكب هذا التقدم الذى تشهده الموسيقى والفنون عمومًا.- هذه الموضوعات تتناولها بعض وسائل الإعلام من أجل إحداث «فتنة» بين الفنانات، وأرى أن الفنان يصبح نجمًا بأعماله التى ينجح من خلالها مع الجمهور.- أرى أن النجاح الذى حققته الأغنيتان كان نتاجًا لفكرة التصوير مع الناس بشكل مباشر من خلال «الكليب» الخاص بكل أغنية، وهذا ما جعلهما تصلان بشكل أسرع للجمهور، وبعفوية شديدة، فالجمهور ظهر معى فى «الكليب» وتفاعل بشكل مباشر، والعفوية تجعل الأفكار والفن يصل بشكل أسرع. كما أن طريقة التصوير المعتمدة على تقنية «الفلاش موب»، التى استخدمتها لأول مرة دون تغيير للملابس، وكذلك تقنية الـ«ONE SHOT»، جعلتا الأغنيتين قريبتين للجمهور، وأسهمتا فى نجاحهما.- أرى أن مخرجه سعيد الماروق شخص مبدع ولديه الكثير ليقدمه وأسعد به كثيرًا وبأعماله، وأنا أهنئه كثيرًا على هذا العمل الجيد من كل الجوانب، وأتمنى له النجاح طوال الوقت، وهو أيضًا صديق مقرب، وكذلك أهنئ باقى المشاركين فى العمل الذى أعتبره مميزًا للغاية.- أنا لست موهوبة فى التمثيل، ولم تراودنى هذه الفكرة نهائيًا، فأنا مطربة فقط، ولدىّ رسالتى الفنية التى أقدمها، ومع ذلك هناك الكثير من الفنانين أتابعهم، وأهتم بتفاصيل كل فنان على حدة، لأن لكل منهم ملعبه الخاص فى هذا المجال، وأشارك فى الأعمال الفنية عبر غناء «التترات» فقط.- لم لا؟.. إذا عرض علىّ «تتر» عمل درامى ذى قصة مميزة، وكلمات أغنية جيدة، سأخوض التجربة، وأنا أبحث عن العمل الجيد دائمًا، وأحب أن أقدم تلك الأعمال طوال الوقت، لأنها مكسب لأى فنان.- سأغنى فى مدينة طابا يوم ٢٠ مارس المقبل، خلال احتفالات «عيد الأم».- أنا من عشاق اللون الطربى المصرى الأصيل، وأحب تحديدًا الإيقاعى أو الكلاسيكى، والغناء المصرى هو رمز للعروبة، ومطربوه منذ القدم لهم تأثير كبير على شعوبنا، فأنا تربيت على صوت أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، وهؤلاء العظماء تركوا لنا تراثًا فنيًا ومكتبة فنية نتباهى بها أمام العالم. أما مطربو الجيل الحالى فأنا على مسافة قد تكون بعيدة عنهم، لكننى قريبة منهم بقلبى من خلال لهجتهم المؤثرة فىّ.- لكل عصر موجة خاصة به، وله مواهبه الخاصة أيضًا التى تحدث أثرًا على الجمهور، ولا شك أن «السوشيال ميديا» لها تأثير كبير على الفن وعلى مشاعر الناس، وأصبحت مؤثرة فى كل تفاصيل حياتنا بشكل كبير، وأصبحت مواقع التواصل مقياسًا لنجاح أو فشل البعض أحيانًا، والجمهور مع ذلك ذواق بطبعه ويستطيع أن يميز الجيد من السيئ.- لدىّ العديد من الهوايات المختلفة التى أحبها وأعمل على دعمها طوال الوقت، فأنا عاشقة للقراءة التى تفيد روحى ومظهرى، وأنا من محبى الرياضة بشكل عام، وأؤدى تدريبات لمدة ٣ ساعات يوميًا، من أجل الحفاظ على شكلى وأظهر بأفضل حال، وأنا مؤمنة بأن الإصلاح الداخلى لجسم الإنسان أمر ضرورى للغاية.- فى البداية أحب أن أهنئ مصر على معرض القاهرة الدولى للكتاب، ذلك المحفل الثقافى الكبير، وأهنئها على حضارتها وثقافتها الكبيرة والعريقة التى تتميز بها منذ القدم، والعالم أجمع يرى ويعلم ذلك جيدًا. وأنا أحب قراءة الكتب كلها، خاصة التى تتناول القضايا الطبية.- منذ بداياتى فى عالم الفن وأنا أؤمن تمامًا بأن الفن رسالة سامية، وأنا إذا لم أرَ بعينى هذه الرسالة ما كنت آمنت بهذا الطريق من الأساس، وهذا ما جعلنى أؤمن وأعمل فيه، من أجل إيصال معنى وقيم رائعة للجمهور الذى أغنى له.