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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:41 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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أوضحت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن الصور التي التقطت لها بلبس العزل والكمامات، كانت قبل وصول الطائرة العائدة بالمصريين من الصين بساعتين، مشيرة إلى أنها أصرت على حضور المحاكاة الأخيرة لطريقة تعامل الطاقم الطبي وطاقم المطار والجوازات مع المصريين العائدين، والإجراءات الواجب اتباعها حال اكتشاف أي ارتفاع في درجة حرارة أي من الركاب.

وأكدت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أنها كانت خلف الزجاج أثناء وصول الطائرة، ولم تكن في أرض المهبط، مشيرة إلى أن مساعد الوزير للطب الوقائي هو من نفذ إجراءات الحجر الصحي بنفسه.

وأردفت: «تم رصد الحقائب وتعفيرها، وتعقيم الطائرة بشكل كامل، ثم تسكين كل الطقم العائد».

ولفتت إلى أنه تم تدريب الطقم، على إجراء فحص دوري كل 8 ساعات لمدة 14 يوم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة العالمية، وتم تجهيز مستشفى الإخلاء برعاية مركزة بأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تحاليل عالية، وتم تدريب الأطقم الطبية في مكان الحجر الصحي.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الدول ليست مخيرة في إعلان الإصابات بفيروس كورونا، لأن منظمة الصحة العالمية رقيب على الإجراءات، وتعطي التعليمات الجديدة أولا بأول.

ووجه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لوزيرة الصحة، بسبب ظهورها في الصور بالكمامة.

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