قصة الفيلم الأمريكى الذى تنبأ بفيروس «كورونا»

أعاد فيروس كورونا فيلم «Contagion» الأمريكى إلى دائرة الضوء من جديد، بعد مرور أكثر من ٨ أعوام على عرضه، وأصبح فجأة ضمن قائمة الـ١٠ أفلام الأكثر مبيعًا على منصة «iTunes»، وذلك حسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، وصحف عالمية أخرى.وفقًا لـ«الجارديان»، فإن الجمهور شعر بأن فيلم «العدوى» تنبأ بالأحداث الحالية، إذ إنه يحكى عن فيروس ينشأ فى الصين بسبب الخفافيش وينتشر بسرعة كبيرة، وهو ما يتطابق مع مسيرة نشوء وانتشار فيروس «كورونا» المميت.وعلّق موقع «سكرين رانت»، الأمريكى، على الإقبال الكبير على شراء الفيلم، قائلًا: «رغم تشابه قصة الفيلم مع ما يحدث حاليًا إلا أن هناك اختلافات جوهرية، منها أن فيروس كورونا لا ينتشر بنفس سرعة الفيروس الذى يحكى عنه الفيلم، وليس له نفس قوة القتل والإبادة، أما عن أوجه التشابه فهى كثيرة، منها أن منشأ الفيروسين، الحقيقى والسينمائى، واحد هو الصين، كما تلعب الخفافيش دورًا محوريًا فى القضية».ويضيف الموقع: «فى الفيلم يطير خفاش حاملًا موزة تسقط فى مزرعة خنازير، فيتناولها خنزير صغير، ثم يحمله الجزار الصينى إلى السوق لبيعه، ومن هنا يبدأ الفيروس فى الانتشار، وهذا يشبه ما حدث فى الواقع، إذ ربط العلماء فيروس كورونا بالخفافيش وأيضًا بأسواق اللحوم والحيوانات فى الصين».هذا التشابه الكبير بين الفيلم والواقع دعم نظريات المؤامرة، التى تفيد بأن السلالة الجديدة من كورونا مخلّقة بفعل فاعل.ويرى أصحاب نظرية المؤامرة تلك أن الأمريكان لهم يد فيما يحدث، لأنهم تنبأوا بالأمر، وأن النمو السريع لاقتصاد التنين الصينى كان من أسباب قلق الولايات المتحدة، إذ لم تُجدِ حالة الحرب التجارية التى أشعلها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مع بكين منذ وصوله إلى البيت الأبيض فى ٢٠١٧، نفعًا، ولم تضر الصين، فكان لا بد من أمر أكثر خطورة يدفع الاقتصاد الصينى إلى الانكماش، وليس هناك أفضل من فيروس يبيد سكان الصين وينتشر خارجها بسرعة البرق، لتبدأ دول العالم فى إيقاف الرحلات إلى الصين وإغلاق الحدود وانسحاب معظم مكاتب الشركات الكبرى من هناك خوفًا على موظفيها.وعُرض فيلم «Contagion» لأول مرة فى مهرجان فينيسيا السينمائى السادس والثمانين فى إيطاليا، فى ٣ سبتمبر ٢٠١١، وحظى بإشادة كبيرة من النقاد، خاصة فيما يخص الفكرة والحبكة والأداء، كما استقبله العلماء بشكل جيد، وأثنوا على دقته. وتجاريًا، حقق الفيلم نجاحًا فى شباك التذاكر، إذ بلغت ميزانيته ٦٠ مليون دولار، ووصلت إيراداته إلى أكثر من ١٣٥ مليون دولار.الفيلم من بطولة: ماريون كوتيار وكيت وينسليت وبراين كرانستون ومات ديمون وجود لو ولورنس فيشبورن وجنيفر أيل وجوينيث بالترو وغيرهم، من تأليف الكاتب الأمريكى سكوت بورنس، ومن إخراج ستيفن سودربرج، ويحكى عن سيدة تدعى بيث إيمهوف، تعود إلى أمريكا بعد رحلة عمل فى هونج كونج، وتتوقف مؤقتًا فى ولاية شيكاغو لمقابلة عشيقها السابق، قبل أن تعود لعائلتها فى مينيابولس، ويبدو أنها أصيبت بالبرد خلال الرحلة.يصاب «كلارك»، ابنها من زوجها السابق، بنفس المرض، وتظهر عليه الأعراض فى المدرسة فيرسلونه إلى المنزل، وبالتزامن تسوء حالة السيدة وتموت فى المستشفى بسبب غير معروف، ثم يموت الطفل بذات الطريقة، فتضع الحكومة الزوج فى حجر صحى، ولكنه يبدو محصنًا ضد المرض، ويُطلق سراحه ويعود إلى منزله لابنته المراهقة «جورى»، ورغم أنها غير متأكدة ما إذا كانت ورثت مناعة الوالد فإنها تقرر البقاء معه.وفى الوقت نفسه، يبدأ كل من كان على اتصال بـ«بيث» فى نشر المرض فى جميع أنحاء العالم.وفى أتلانتا، يجتمع ممثلو وزارة الأمن الداخلى مع دكتورة تدعى إليس شيفر، من مركز السيطرة على الأمراض، ويناقشون فكرة أن هذا المرض قد يكون هجومًا إرهابيًا بالأسلحة البيولوجية، ويقررون استدعاء إرين ميرز، التى تعمل ضابط مخابرات متخصصة فى الأوبئة، ولكنها تصاب بالعدوى عند تتبع مسارات «بيث»، وتموت فيما بعد وتدفن فى مقبرة جماعية.وتتزايد الإصابات دون ظهور علاج، ويبدأ النظام الاجتماعى فى التدهور، مع نهب واسع النطاق للمتاجر والمنازل، ويجرى نقل الرئيس الأمريكى لمخبأ تحت الأرض، بينما تعانى خدمات الطوارئ من نقص فى الموظفين ولم تعد تستجيب، ويحاول زوج «بيث» وابنته الهرب إلى ويسكونسن، لكن الحدود مغلقة.وهناك فى مركز السيطرة على الأمراض، تحدد الطبيبة آلى هيكسال أن الفيروس عبارة عن مزيج من المواد الوراثية من فيروسات الخنازير والخفافيش، ومن هنا لا يستطيع العلماء اكتشاف هوية خلوية يمكن أن ينمو داخلها فيروس «MEV-١» المشار إليه فى الفيلم، وينتهك الدكتور إيان سوسمان أوامر مركز السيطرة على الأمراض لتدمير عيناته، وبعد ١٢ يومًا وإصابة أكثر من ٨ ملايين شخص، يحدد العالم هوية الفيروس.وينشر عالم نظرية المؤامرة، آلان كرومويد، مقاطع فيديو عن الفيروس فى مدونته، وفى إحداها يظهر مريضًا، ويظهر لاحقًا متعافيًا، ويقول للجمهور إنه استخدم علاجًا مكونًا من مادة مستخرجة من نبات «فورسيثيا»، ولأن الناس فى حالة ذعر يبدأون فى البحث عن المادة فى الصيدليات، ويتبين فى النهاية أن «كرومويد» ينصب عليهم، فى محاولة لزيادة أرباح مستثمرى «فورسيثيا»، ويلقى القبض عليه بتهمة التآمر والغش فى الأوراق المالية والقتل غير العمد، ولكن يتم إطلاق سراحه عندما يدفع مؤيدوه الكفالة. ولكن باستخدام فيروس مخفف، تحدد الدكتورة هيكسال لقاحًا ممكنًا، وتحقن نفسها وتزور والدها المصاب وتحقنه أيضًا، ويتم إعلان نجاح اللقاح، وفى نفس الوقت، سافرت الدكتورة ليونورا أورانتيس، عالمة الأوبئة فى منظمة الصحة العالمية، إلى هونج كونج لمتابعة خطى «بيث إيمهوف»، وتتعاون مع صن فنج، المسئول الصينى، وغيره من إخصّائيى الأوبئة المحليين لتحديد الفيروس، ولكن يختطف «فنج» الدكتورة أورانتيس، مستخدمًا أياها كوسيلة ضغط للحصول على لقاحات «MEV-١»، الأمريكية التى نجحت فيها الدكتورة هيكسال فى الولايات المتحدة سابقًا.وتقضى أورانتيس شهورًا تعيش خلالها مع القرويين حتى يصل اللقاح، ثم يطلق سراحها، وعندما يخبرها زميلها بأن اللقاح الذى أرسلوه للقرويين الصينيين غير حقيقى، تهرع لتحذير القرويين الذين أقامت معهم علاقة ودية عند اختطافها.وبحلول اليوم ٢٦ من انتشار الفيروس، يصل عدد القتلى إلى ٢.٥ مليون على الأقل فى الولايات المتحدة، و٢٦ مليونًا فى جميع أنحاء العالم، ويستغرق اكتشاف اللقاح وإنتاجه وتوصيله ١٣٣ يومًا.وفى مشهد «فلاش باك»، يجرى الكشف عن مصدر الفيروس، وهو إثارة بعض الخفافيش التى تأخذ الطعام من شجرة موز، ثم يطير الخفاش فوق خنزير، وتسقط الموزة، فيأكلها الخنزير، فيشتريه طباخ من كازينو ماكاو، ويتعامل مع الذبيحة فى المطبخ دون أن يغسل يديه، ويلتقى «بيث» وينقل لها المرض.