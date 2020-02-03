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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأعلى للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية يكشف حقيقة شائعات كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عاشور - هبه عويضه
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أعلن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية مجموعة من الشائعات والحقائق عن فيروس كورونا المستجد، وذكرت الإشعات المتداولة على مواقع التواصل أن كورونا فيروس قاتل ويعد الأخطر على وجه الأرض ويؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى أن الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب يمكنها نقل الفيروس للإنسان.

وجاءت تلك الشائعات بالإضافة إلى أن تناول المضادات الحيوية يمكن استخدامها للوقاية والعلاج من فيروس كورونا، كما أنه يجب ارتداء الماسك الطبي الواقي حال الخروج من المنزل.

ونفى المجلس الأعلى للجامعات تلك الشائعات وذكر مجموعة من الحقائق التي تثبت عكس ذلك، حيث إن نسبة الوفيات بلغت 2% من المصابين بفيرس كورونا المستجد وأغلبهم مصابون بنقص في الجهاز المناعي، كما أنه لم يثبت علميا أن الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب يمكنها نقل الفيروس للإنسان ولا يوجد أدلة على ذلك ويجب غسل اليدين جيدا بعد ملامسة الحيوانات بشكل عام.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن المضادات الحيوية تستخدم لعلاج العدوى البيكتيرية، وكورونا يعد من الفيروسات ولا تؤثر فيه وليس لها أي دور في الوقاية منه، إضافة إلى أنه لم تظهر أي حالات حتى الأن في مصر لذا لا ينصح باستخدام الماسك الطبي حال الخروج من المنزل.

وتعد أهم طرق الوقاية من الفيروس هي غسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول والذي يحتوي على 70% على الأقل في حالة عدم توافر الماء والصابون.

تجنب عدم لمس العين والفم والأنف بيد متسخة غير مغسولة جيدًا، وتجنب مخالطة المرضى، خاصة المصابين بالبرد، والبقاء في المنزل عند الإصابة بالبرد وتغطية الفم والأنف حال السعال والعطس بمنديل ورقي وإلقاءه في سلة المهملات في الحال، وتنظيم الأسطح وتطهير الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر.

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