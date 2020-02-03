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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس حكومة إقليم كردستان: خطر «داعش» لا يزال يحيط بمناطق عديدة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:39 م
رئيس حكومة إقليم
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
ا ش ا
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قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، إن خطر تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يحيط بمناطق عديدة بالعراق، ويشكل تهديدا لسكانها.

وذكرت حكومة الإقليم - في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية - أن "بارزاني استقبل اليوم وفدًا بلجيكيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع البلجيكي فيليب جوفين"، مضيفة أنه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبلجيكا".

وأكد الجانبان أهمية استمرار تقديم الدعم للعراق وإقليم كردستان لكبح جماح التهديدات المتواصلة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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