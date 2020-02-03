محمد العسيري يكتب: الفرح واجب.. عن معرض الكتاب أحدثكم

حالة فرح انتابتنى واستمرت بعد متابعتى نشاطات الأزهر الشريف وعناوين الفعاليات التى شارك بها وفيها والمطبوعات التى قدمها للجمهور

حالت ظروف خاصة اضطرتنى للسفر إلى قريتى بالصعيد عن زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب.. لكن ذلك لم يمنعنى أبدًا عن متابعة نشاطات الأصدقاء من خلاله.. ولما كانت هذه الدورة هى الثانية فى موقعه الجديد كنت فى أشد حالات خوفى من أن يكون إقبال العام الماضى من قبيل «بيضة الديك».. وَاهِى مرة وعدّت.. لكن ذلك الزحام الشديد الذى توالى بشكل مرعب وقفز فوق رقم المليون، فى أيام قليلة، أزال ذلك الخوف تمامًا.

راهنت على أن تلك الهرتلات التى انطلقت من الفيسبوك تسخر من كثرة المشاركين وكم المطبوعات الجديدة سوف تختفى.. وهو ما حدث فى ظل حفاوة مدهشة من الأسر المصرية التى التهمت إبداعات جمال حمدان وتولستوى ودوستويفسكى فى ساعات.

ولم أستغرب ذلك الإقبال على مذكرات نابليون.. ولا مجموعة الأدب الروسى التى قدمتها قصور الثقافة.. فظنى أن المصريين قراء ومبدعون بالفطرة.. بعضهم يقولها تندرًا.. لكننى أعنيها تمامًا.. وهذه الأعداد التى ذهبت إلى آخر القاهرة لتحتفى بالمعرض وفعالياته وكتب ناشريه باختلاف أطيافهم هى دليلى الأكبر فيما أعتقد.

إشارات عظيمة انطلقت من تلك الساحات التى استمر توهجها أسبوعين.. أولاها: إن الشباب المصرى ليس كله «عبده موتة» ومن على شاكلته.. كما أنه ليس فقط من هم على شاكلة شباب الأحزاب المنشأة.. مش بتوع الببيون والياقات الحرير.. كما أنه ليس ذلك الشباب البائس اليائس المقدِم على الانتحار.. الثقافة والكتابة والمعرفة بديل حقيقى لكل هؤلاء.

إشارة أخرى كشف عنها المشاركون فى فعاليات المعرض.. من صناع الورش وأصحاب الحرف.. تلك التى تتعلق بأولادنا الصغار.. لم يكن الأمر مجرد تسلية بالنسبة لهم.. وإن حدث ذلك، فهو أمر طيب أيضًا.. وكم كنت أتمنى أن يقوم أحدهم بدراسة الفئات العمرية التى توافدت على المعرض.

لقد أدهشنى أن يقوم أحد المدرسين ونحن فى إجازة منتصف العام باصطحاب تلاميذه إلى التجمع، حيث ساحة المعرض، ليقضى معهم يومًا بين شوارع المعرفة مكافأة لهم.. وكم تمنيت أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتكريم هذا الرجل.. فبمثله تنجح أى محاولة جادة لتطوير التعليم.. وبأمثاله ندخل إلى المستقبل.. وكم أسعدنى أن يتكرر الأمر مع آخرين فى أكثر من يوم.. لا فرق بين مدرس من القاهرة، ومُدرسة من محافظة أخرى أظنها بنى سويف.

حالة فرح انتابتنى واستمرت بعد متابعتى نشاطات الأزهر الشريف وعناوين الفعاليات التى شارك بها وفيها، والمطبوعات التى قدمها للجمهور.. وتللك الطريقة التى توافد بها طلابه إلى ساحات المعرض.. بعضكم قد يرى فى ذلك الأمر شكلًا احتفاليًا وسطحيًا.. وأراه تطورًا إيجابيًا.

أتذكر الآن كيف كنا نرتعد منذ سنوات، وبعض أصحاب اللحى من طلابه يدخلون إلى خيمة الإبداع، يطلبون عدم مشاركة نجمة سينمائية فى ندوه كنت أديرها.. وكيف أحاطوا بالخيمة الكافرة يهددون بإشعال النار فيها.

إن شيئًا طيبًا يحدث على هذه الأرض.. مصر التى تتقاذفها الشرور من كل جانب قادرة.. تبدع.. من شرم الشيخ إلى استاد القاهرة.. ومن أسوان إلى الإسكندرية إلى التجمع الخامس، حيث «مهرجان العقول».. قلب مصر بخير وعقلها أيضًا.. والفرح بما يجرى واجب.

