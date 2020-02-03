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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الاحتلال التركي لقطر».. الدوحة تستعين بأنقرة في مهام أمنية خاصة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:34 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة «مداد نيوز»السعودية، فيديو يسلط الضوء على التقرير الذي نشره موقع "نورديك مونيتور"، والذي يكشف توقيع قطر اتفاقية أمنية مع تركيا يتم بموجبها تكليف قوات من الشرطة التركية بالعمل في قطر خلال الأحداث الهامة ومن بينها تأمين مونديال 2022.

وأشار التقرير إلى ان الاتفاقية تشمل تدخل تركيا في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة والإجراءات الأمنية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، كما ينص الاتفاق على تبادل الزيارات الاستكشافية والاجتماعات الثنائية لمشاركة الخبرات وتنظيم دورات وتدريبات متخصصة.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاق الموقع بين البلدين يمتد لـ 5 سنوات قابلة للتمديد وتم توقيعه في أنقرة بين نائب وزير الداخلية التركي ورئيس وزراء قطر السابق عبد الله بن ناصر بن خليفة قطر.


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