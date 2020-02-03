«الاحتلال التركي لقطر».. الدوحة تستعين بأنقرة في مهام أمنية خاصة

عرضت قناة «مداد نيوز»السعودية، فيديو يسلط الضوء على التقرير الذي نشره موقع "نورديك مونيتور"، والذي يكشف توقيع قطر اتفاقية أمنية مع تركيا يتم بموجبها تكليف قوات من الشرطة التركية بالعمل في قطر خلال الأحداث الهامة ومن بينها تأمين مونديال 2022.

وأشار التقرير إلى ان الاتفاقية تشمل تدخل تركيا في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة والإجراءات الأمنية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، كما ينص الاتفاق على تبادل الزيارات الاستكشافية والاجتماعات الثنائية لمشاركة الخبرات وتنظيم دورات وتدريبات متخصصة.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاق الموقع بين البلدين يمتد لـ 5 سنوات قابلة للتمديد وتم توقيعه في أنقرة بين نائب وزير الداخلية التركي ورئيس وزراء قطر السابق عبد الله بن ناصر بن خليفة قطر.



