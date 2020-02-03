60 ماكينة غسيل كلوي تدخل الخدمة في مستشفيات المنوفية

استقبلت مستشفيات محافظة المنوفية، الاثنين، 60 ماكينة جديدة للغسيل الكلوي؛ تدعيمًا للوحدات الموجودة، ورفع كفاءاتها للتسهيل على مرضى الفشل الكلوي التى تم العمل بها بوحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة.ووافق الدكتور أحمد محيي الدين، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، على صرف 60 ماكينة غسيل كلوي، مقسمة على مستشفيات المحافظة بحيث يتم توريد 9 ماكينات لمستشفى منوف العام، 10 ماكينات لمستشفى أشمون العام، 5 ماكينات لمستشفى الباجور المركزي، 6 ماكينات لمستشفى الشهداء المركزي، 10 ماكينات لمستشفى قويسنا المركزي، 6 ماكينات لمستشفى تلا المركزي، 6 ماكينات لمستشفي سرس الليان المركزي، 8 ماكينات لمستشفى السادات المركزي.