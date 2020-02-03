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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2020

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، أنها ستفتح باب تقديم التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، السبت المقبل 8 فبراير الجاري ولمدة 6 أيام.

موعد فتح باب التظلمات
وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تحديد يوم 8 فبراير لإدارتي قها وبنها و9 فبراير لإدارتي طوخ وكفرشكر، و10 فبراير لإدارتي القناطر الخيرية وقليوب و11 فبراير لإدارتي شرق وغرب شبرا الخيمة و12 فبراير لإدارتي شبين القناطر والخصوص، و13 فبراير لإدارتي الخانكة والعبور.

شروط تقديم التظلمات
وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه لابد وان يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الإطلاع، على أن يتم الإلتزام بتاريخ الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الاطلاع.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أيام السبت والأحد الموافقين 15 و16 فبراير الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية
واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ المحافظ، الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وبلغت نسبة النجاح 70.28% للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019 – 2020، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، فقد بلغت نسبة النجاح 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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