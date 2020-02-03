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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:27 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبه عويضه
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شنّ مركز ومدينة برج العرب، برئاسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، الاثنين، حملة مكبّرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بحضور نادية جبر، سكرتير عام المركز، واللواء حكمدار المديرية، وجميع الجهات المعنية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة، استمرارًا للموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتنفيذ قرار بالتعدى على حرم السكه الحديد.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة لإزالة التعدى على أراضى أملاك الدولة، والقضاء عليها فى المهد.

كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن الموجة الـ15 من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب"، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وتشمل الموجة 15 الحالات التى لم تتقدم بأية طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون والحالات التى تقدمت بطلبات تقنين، ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أوعدم استكمال الأوراق المطلوبة، والحالات التى أقرت اللجان بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)
تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببرج العرب (صور)

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