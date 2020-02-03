جامعة المنوفية تشارك في ختام فعاليات «تنفيذي الجامعات الإسلامية»

اختتمت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ23 للمجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات الإسلامية التى استضافتها جامعة الشارقة بالإمارات المتحدة، وشهد فعاليات الدورة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.وقال رئيس الجامعة إن الدورة ناقشت على مدار يومين تقريرًا للأمين العام للاتحاد عن الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة للاتحاد بين دورتي المجلس الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، والتقرير المالي للاتحاد لسنة 2019، وتقرير للأمين العام حول وضعية الاتحاد وآفاقه المستقبلية، كما بت المجلس في طلبات انضمام عدد من الجامعات في دول العالم الإسلامي إلى الاتحاد.أضاف مبارك أنه عقب ختام الفعاليات استقبل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، في مكتبه بالجامعة، المشاركين في أعمال الدورة، ورحب بالضيوف المشاركين، وتبادل معهم الحديث عن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية، كما استعرض سموه الجهود الأكاديمية، وكيف أن إمارة الشارقة سخرت كافة الإمكانات لدعم العلم وبناء الإنسان.