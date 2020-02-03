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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل بتهمة سرقة الدراجات البخارية في الشراببة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:03 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة نيابة الشرابية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل التى تلقاها اللواء نبيل سليم مدير المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب"توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بسرقة 2 مركبة "توك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على مركبتى "التوك توك" واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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