التلفزيون السوري: إسقاط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة حميميم الجوية

قال التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الاثنين، إن الدفاع الجوي في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي البلاد أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.ولم يذكر التلفزيون السوري المزيد من التفاصيل حول الحادث.يأتي ذلك، في وقت أعلنت وزارة الدفاع التركية بعد ظهر اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 8، بينهم 3 مدنيين.من جانبه، قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له صباح اليوم: إن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد في ليلة 2 إلى 3 فبراير، دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية استهدف الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب.