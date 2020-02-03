وزير التعليم: تأجيل الدراسة ليس مطروحا للنقاش

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق أو الخوف بسبب فيروس كورونا، فالدولة حريصة على أولادها في الداخل والخارج، والدليل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لإعادة الطلبة المصريين بالصين.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، أن وزيرة الصحة بنفسها تأكدت من أماكن الحجر الصحي، وكل مؤسسات الدولة مهتمة، مردفًا: «إذا كان هناك خطورة على الأولاد بأي قدر، ستبادر الوزارة بالإعلان لحمايتهم».وأردف: «أتمنى ألا نستجيب لأي كلام غير موثق، كل سنة في نفس التوقيت ينشروا أفلامًا قديمة لإثارة البلبلة، بأستغرب من قدرتنا على التعامل مع الشائعات على أنها حقيقة، وعدم تصديق ما تقوله الجهات الرسمية».وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد تأجيل للدراسة، وهذا الأمر ليس مطروحًا، كما أن وزارة الصحة لم تقل أن لدينا مشكلة في مصر، لنناقش مسألة تأجيل بدء الدراسة.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، وصلت إلى 11953 أغلبها فى الصين، ووجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة، كما أشارت إلى تطور فيروس كورونا لدى 20 % من المصابين، ووفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.ولفتت إلى انتشار الفيروس في 24 دولة والإمارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط التي دخلها الفيروس، كما أنه لا توجد إصابات بين المصريين بفيروس كورونا.