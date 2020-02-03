ألمانيا: حالة المصابين بفيروس «كورونا» جيدة

أعلنت السلطات المسئولة في ألمانيا، أن حالة المصابين العشرة بفيروس كورونا جيدة حتى الآن.وذكرت وزارة الصحة في ولاية بافاريا اليوم الإثنين، أن المرضى الثمانية في الولاية "في حالة صحية مستقرة"، مشيرة إلى أن بعضهم لديه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.وكان قد تم اكتشاف إصابة سبعة عاملين في شركة فيباستو لمستلزمات السيارات في مدينة شتوكدورف القريبة من ميونخ، بالفيروس المتحور، بالإضافة إلى اكتشاف إصابة ابن أحد المصابين.وكانت إحدى زميلات العاملين في الشركة قدمت إليهم في زيارة من الصين، لكنها لم تلحظ إصابتها بالمرض إلا خلال رحلة العودة، وقد تم اكتشاف إصابة شخصين آخرين كانوا ضمن مجموعة الأشخاص الذين أعادتهم السلطات الألمانية على متن طائرة تابعة للجيش من مدينة ووهان الصينية المتضررة بشدة من ظهور السلالة الجديدة للفيروس.وعن حالة هذين الشخصين، قال رينيه جوتشالك، مدير المكتب الصحي في فرانكفورت: هما خاليان من الأعراض وشخصان صحيحان، لكنه أكد ضرورة بقائهما في العزل الطبي حتى يثبت خلوهما من الفيروس.كان قد تم وضع أفراد المجموعة العائدة من الصين (120 شخصا) في الحجر الصحي داخل ثكنة عسكرية في مدينة جرمرسهايم.وحسب تصريحات فريتس برشتل، رئيس سلطة المدينة، إنه لا تزال لا توجد علامات تشير إلى احتمال ظهور المرض بين سكان المدينة وقال: "لم تظهر أعراض حتى الآن".