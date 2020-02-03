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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

10 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل تاجر بالزاوية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:46 م
عاطل
عاطل
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامه بالشروع فى قتل صاحب ورشة وسرقة متعلقاته الشخصية، بالزاوية الحمراء.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن عاطل مسجل خطر، شرع فى قتل المجنى عليه "م.ل" لسرقة المتعلقات الخاصة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة و.م عاطل 40 سنة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته سلاح نارى وبمواجهته بالتحريات، وما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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