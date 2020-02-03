رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات عسكرية بين السودان والأردن في الخرطوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:59 م
البرهان
البرهان
ا ش ا
طباعة
عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الإثنين، الجولة الرابعة عشرة للمباحثات العسكرية السودانية الأردنية، التي تختتم أعمالها الخميس المقبل.

وأكد الفريق أول بحري ركن عبدالله المطري الفرضي، المفتش العام السوداني، خلال لقائه مع العميد دكتور ركن عوض محمد الطراونة، المفتش العام للجيش العربي الأردني، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في الجولة، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تعضدها روابط التاريخ والمصير المشترك.

وأشار إلى أن الزيارة والمباحثات تفتحان الباب واسعًا لتوثيق هذه العلاقات خاصة في مجالات التعاون العسكري المثمر بين البلدين والجيشين.

من جانبه، أكد الطراونة حرص بلاده على تطوير التعاون العسكري مع السودان، في مجالاته المختلفة، داعيًا إلى اغتنام كل الفرص لتعزيزه.

في سياق متصل، أشاد الفريق الركن عبدالله البشير الصادق، نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للتدريب، بالتجربة المتميزة للجيش العربي الأردني في مجال التدريب، مثمنًا علاقات التعاون المتطورة في هذا المجال بين السودان والأردن.

وأوضح الصادق، خلال لقائه مع المفتش العام الأردني، أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة وتيرته، بتبادل الخبرات والتجارب وصولًا لتحقيق كل الأهداف المنشودة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 4 ساعات

طلب استعجال برلمانى لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

منذ يوم

محمد طعيمة: الخيانة سبب إصابة جورج سيدهم بالشلل

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة شقيقين فى حادث سير بالوادى الجديد

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»

بالصور.. «فطائر التفاح» يبدأ ليلته الأولى على «الغد»