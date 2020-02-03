وزيرة الثقافة: بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية ٨ مارس

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية فى ٨ مارس المقبل.من ناحيته، أكد محمد منير المستشار الإعلامى لوزارة الثقافة، على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية ٢٠٢٠، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أطلقت ٥٥ معرضًا للكتاب فى محافظات مصر خلال عام ٢٠١٩.