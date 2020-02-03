رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جدل في الصين بشأن كمامات مميزة لمسئولين ضد «كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:54 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أثارت صور لمسئولين صينيين يرتدون كمامات "أكثر تحصينًا" مخصصة للأطقم الطبية، موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسبما أفادت صحيفة "بكين نيوز": إن المرض بدأ في مدينة ووهان وسط الصينية، وانتشرت من بعده صور مسئولين مرتدين كمامات حصلت عليها الصين كتبرعات خارجية، ويفترض أنها شديدة التحصين ومخصصة للأطقم الطبية التي تكافح الفيروس في أجواء ترتفع فيها فرص العدوى بشدة.

وبعد انتشار الصور قالت حكومة ووهان، إن المسئولين حصلوا على كمامات من الصليب الأحمر الصيني، ما يعني أنها من التبرعات.

وأضاف البيان: "سنزيد من توحيد عمليات جمع وتخزين وتوزيع معدات الحماية للعاملين في الخطوط الأمامية".

وفي صور أخرى، يظهر مسئولون مرتدين تلك الكمامات شديدة التحصين، في حين يستخدم الأطباء الذين يلتقونهم كمامات طبية عادية، في حين أن العكس يجب أن يكون صحيحًا.

"وعج" موقع "ويبو" الذي يوازي "تويتر" في الصين، بالتعليقات المنتقدة للمسئولين بعد انتشار الصور، حيث قال أحد المتابعين: "هذه المعدات مخصصة للأطباء، لا للحكومة"، بينما أوضح آخر: "إنها (الحكومة) لا يزالوا يستخدمون هذه الطريقة البيروقراطية غير الصادقة في التحدث إلى الناس. هذا محبط".

وكتب ثالث: هذه وقاحة. تحلوا ببعض الكرامة، البلد كله يراكم.

والإثنين، أعلنت الصين أنها بحاجة ماسة إلى أغطية الوجه الواقية من العدوى، مع وصول عدد الوفيات من جراء فيروس "كورونا" إلى 361 من بين أكثر من 17 ألف مصاب به.

وقال متابع على "ويبو": "إذا كانت الحكومة لا يمكنها شراء الكمامات (بل تحصل عليها من التبرعات)، فكيف يمكن للمواطنين العاديين شراءها؟".

وخلال الأيام الماضية، حظي الأطباء والممرضون بتعاطف واسع في الصين، وانتشرت صورهم وهم ينامون على الكراسي في المستشفيات في ظروف شديدة السوء، ويبكون من جراء الإجهاد في مراكز مكافحة المرض القاتل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة شقيقين فى حادث سير بالوادى الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

منذ حوالي 18 ساعة

السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

منذ يوم

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»

بالصور.. «فطائر التفاح» يبدأ ليلته الأولى على «الغد»