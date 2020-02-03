المرصد السوري: مقتل 14 مدنيًا في غارة روسية على ريف حلب

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، مقتل 14 مدنيا بقصف جوي روسي على ريف حلب، وفقا لقناة العربية السعودية.فيما كشف المرصد، عن سقوط 26 قتيلا من الفصائل المسلحة الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و19 قتيلا من الجيش السوري بريفي حلب وإدلب، راصدًا أكثر من 450 غارة على ريفي حلب وإدلب اليوم.وقال المرصد السوري، إن 8 كلم تفصل الجيش السوري عن مدينة إدلب، بعد قطع اتستراد حلب - اللاذقية.وأكدت وسائل إعلام روسية، أن الطائرات التركية لم تشن غارات على مواقع الحكومة السورية في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا.وأوضحت وكالة "تاس"، أن الجيش التركي تعرض لهجوم من قوات الحكومة السورية؛ لأنه لم يخطرها بشأن عملياته في إدلب.