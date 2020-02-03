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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: مقتل 14 مدنيًا في غارة روسية على ريف حلب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:52 م
غارة روسية على ريف
غارة روسية على ريف حلب
آية حسني
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أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، مقتل 14 مدنيا بقصف جوي روسي على ريف حلب، وفقا لقناة العربية السعودية.

فيما كشف المرصد، عن سقوط 26 قتيلا من الفصائل المسلحة الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و19 قتيلا من الجيش السوري بريفي حلب وإدلب، راصدًا أكثر من 450 غارة على ريفي حلب وإدلب اليوم.

وقال المرصد السوري، إن 8 كلم تفصل الجيش السوري عن مدينة إدلب، بعد قطع اتستراد حلب - اللاذقية.

وأكدت وسائل إعلام روسية، أن الطائرات التركية لم تشن غارات على مواقع الحكومة السورية في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا.

وأوضحت وكالة "تاس"، أن الجيش التركي تعرض لهجوم من قوات الحكومة السورية؛ لأنه لم يخطرها بشأن عملياته في إدلب.

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