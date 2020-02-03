الكرملين: من المبكر الحديث عن موعد تصويت التعديلات الدستورية المرتقبة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إنه من المبكر جدًا الحديث عن موعد ونمط التصويت الذي سيجرى على التعديلات الدستورية المرتقبة.وأشار بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى "أنه سيتم تحديد هذه الأمور فيما بعد، ولكنها في الوقت الحاضر ما زالت تخضع للتشاور والبحث".وأوضح أنه سيجري الإعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المرتقبة عند الانتهاء من جميع الجهود المبذولة بشأن الاقتراحات المقدمة إلى مجموعة العمل المختصة بصياغة التعديلات، مؤكدًا أن التحضيرات ما زالت جارية.وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على أن إجراء هذه التعديلات جاء وفقًا لمبادرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لذلك لن يتم تعليق الأمر.يُذكر أن بوتين أكد، في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية الشهر الماضي، أنه لا حاجة لاعتماد دستور جديد للبلاد، مقترحا في الوقت ذاته تعديلات دستورية.وصوَّت مجلس النواب الروسي بالإجماع لصالح التعديلات التي تسعى لمنح مزيد من السلطة للبرلمان، ولرئيس الوزراء، ولمجلس الدولة.