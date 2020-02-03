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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«عبدالدايم» تكشف تفاصيل إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:42 م
عبد الدايم
عبد الدايم
عبدالله هشام - دعاء راجح
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أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

وأضافت، أن القاهرة تحظى بالظاهرة الثقافية بما يؤكد على تعزيز التراث الإسلامي في العالم، موضحة أن المنظمة شهدت تغيرًا في مسماها، وستكون هي أكثر تجسيد للفكر وتطور كما هو توجيه رأسي.

وأكدت عبدالدايم، أن وزارة الثقافة أعدت برنامجًا بالتنسيق مع الوزارات لعام مليء بالفعاليات الثقافية تعكس قيمة مصر الحقيقة.

تابعت أن جوهر الصقلي وضع اللبنة الأولى في عاصمة المعمار والتراث الألف مئذنة وتحولت من عاصمة تراثية إلى عاصمة للفن والحضارة.

وتقام احتفالية وزارة الثقافة بترشيح القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي في 2020 في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "جمال حمدان" بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

يأتي الاحتفال بمشاركة الدكتور عبدالإله بن عرفة، المستشار الثقافي لمدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، نجيب الغياتي، مدير الثقافة بمنظمة الإيسيسكو، والدكتور أسامة النحاس، اختصاصي برامج بمديرية الثقافة بالمنظمة.

وشهدت القاعة الرئيسية بالمعرض إقبالًا كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على رأسهم الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ووفد من الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف.

واختارت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» مدينة القاهرة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية خلال عام 2020، ولتحمل العاصمة المصرية هذا اللقب خلفًا لمدينة التونسية العاصمة، التي حظيت به خلال عام 2019.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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