عين شمس تفوز على دمياط في أسبوع فتيات الجامعات

فازت طالبات جامعة عين شمس المشاركات في أسبوع فتيات الجامعات الخامس، في مباراة كرة القدم الخماسي بثاني لقاءات المجموعة الرابعة التي عقدت صباح اليوم على ملاعب جامعة الفيوم أمام طالبات جامعة دمياط.وحققت طالبات عين شمس فوز مستحق بـ٤ أهداف أحرز أهداف المباراة الطالبة فدوة عصام الدين بواقع ٣ أهداف، أمنية محمد أحرزت الهدف الرابع تحت القيادة الفنية للكابتن هاني سعيد.وبهذه النتيجة تصدرت جامعة عين شمس المجموعة الرابعة، وجاءت جامعة حلوان في المرتبة الثانية للمجموعة الرابعة، وفي انتظار ما تسفر عنه باقي مباريات الأدوار التمهيدية.وفي مباريات ألعاب القوى حصلت الطالبة فاطمة السيد محمد بالفرقة الرابعة بكلية الألسن المركز الثاني في ألعاب القوى جرى.أما منافسات كرة السلة طالبات فقد شهدت تحقيق طالبات عين شمس فوزا غاليا بـ٤١ نقطة مقابل ٣٢ نقطة لطالبات جامعة الزقازيق، وبذلك تم تصعيد فريق جامعة عين شمس لأول المجموعة الثالثة ليتأهل بذلك للعب دور الـ ١٦.