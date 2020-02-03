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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:36 م
سيدة تطعن زوجها
سيدة تطعن زوجها
كتب- علي عواد
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أقدمت سيدة تدعى "س. ف" بمدينة الغردقة على طعن زوجها "م. ع"، بشارع شيري وسط المدينة، حيث طعنته بآلة حادة في ظهره، وذلك بسبب خوفها أن يكون قد تزوج عليها.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بطعن زوج علي يد زوجته بشارع شيري وسط مدينة الغردقة، وتم ضبط المدعوه وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت مباحث قسم أول الغردقة بضبط الزوجه معرفة الأسباب.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مسكنها وإلقاء القبض عليها، وجار سؤال المتهمة وعرضها على النيابة العامة.

وأكد مصدر بمديرية أمن البحرالأحمر أن التحريات الأوّلية أثبتت أن الزوج الذي طُعن كان متزوجًا من المتهمة بعقد عرفي، وعندما شكّت في خيانته حدث شجار بينهما، ما أدى إلى طعن الزوجة بسكين في ظهر الزوج.

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