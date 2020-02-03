بدء محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف

حكومة "السراج".

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اليوم الإثنين، عن بداية محادثات في جنيف برعاية الموفد الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.وأعلن مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن سلامة، بدأ محادثات في جنيف الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة، وأفراد منوتضم "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة " 5 ممثلين عن كل جانب، ويديرها سلامة.وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة في ختام مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 19 يناير.