الأنبا إسحق يترأس لقاء روحيا بدير القديس القمص يسى ميخائيل

ترأس الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، اليوم الإثنين، لقاء روحيا لخدمات كنائس القرى بالإيبارشية، وذلك بدير القديس القمص يسى ميخائيل.وشارك بالحضور مخدومون من الشباب الأقباط بكنائس قرى "الهيشة والصباغ والصاوي والحلفاوالمواطنين والجباب والرياينة".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعان الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.