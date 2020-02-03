الأنبا يؤانس يصلي القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم الإثنين، صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشاركه صلوات القداس الإلهي عدد من كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة، وذلك في إطار نشاطه الرعوي لمشاركة الأقباط الصلوات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.