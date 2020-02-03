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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يلتقى ممثلى مجموعة البنك الدولى لبحث أوجه التعاون

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:26 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام محفوظ
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استقبل، اليوم الإثنين، المستشار عمر مروان، وزير العدل بديوان عام الوزارة مارينا ويز، المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي في شأن مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياُ عن مجموعة البنك الدولي.

وثمن وزير العدل الجهود التي بذلت، خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في شأن استمرار تقدم ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويًا عن البَنك الدولي والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة، وأكد سيادته على أن رؤية وزارة العدل، خلال الفترة القادمة، تقوم على تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم وتقديم الخدمات إلى المتقاضين وفق أفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبنى سياسة الرقمنة في الوزارة والمحاكم وجميع الجهات التابعة، وكذلك التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين الإجرائية لتواكب هذه السياسات، فضلًا عن أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار ضمن تقرير ممارسة الأعمال، لما في ذلك من انعكاس على بيئة الأعمال داخل مصر وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ومن جانبها أشادت مارينا ويز بالتعاون البناء مع وزارة العدل، خلال الفترة الماضية والذى أنعكس بدوره على تطور مؤشرات الأداء المصرية في تقرير ممارسة الأعمال، لا سيما في مجال تسوية حالات الإعسار، وأضافت أن ممثلي البنك الدولي على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات، وتقديم الدعم اللازم في جميع مجالات العمل المشترك.

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