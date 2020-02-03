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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مساعد رئيس المخابرات الفلسطينية السابق: التنازل عن القدس مستحيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:25 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
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استضافت قاعة «كاتب وكتاب» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، ندوة مناقشة كتاب «جماعات التكفير في إسرائيل» للواء محمد المصري مساعد رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، بحضور اللواء عمرو بركات وطارق أبوهشيمة، وأدارها عمرو عبدالمنعم.

وأكد اللواء محمد المصري مساعد رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق؛ أن مقومات فشل صفقة القرن التي أعلنتها واشنطن وتل أبيب قائمة وبشدة، بسبب ما يتعلق بموقف نتنياهو السياسي في إسرائيل وترامب في الولايات المتحدة.

وأضاف خلال الندوة أن الفلسطينيين غير قلقين على مستقبلهم؛ وأن عنصرية المجتمع الإسرائيلي والصراع بين قوى منادية بدينية وعلمانية الدولة؛ يفقدان تل أبيب القدرة على تنفيذ مشروعها، مع توقعاتنا بفشل انتخاباتها في تشكيل حكومة موحدة جديدة، مؤكدًا أن التنازل عن القدس مستحيل والمعركة مستمرة ضد الإرهاب.

وتابع المصري أن ثقته كبيرة في الشعوب العربية خاصة الشعب المصري وقيادته السياسية ودبلوماسيته الرسمية والشعبية، لافتًا إلى أن الكفاح الفلسطيني مستمر لأجل استرجاع الأرض وبناء الدولة؛ مهما تخلف آخرون عن دعم الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، أن التكفير موجود داخل مجتمعات غير إسلامية؛ وبينها إسرائيل التي تتواجد بها جماعات تستخدم نفس أساليب داعش في التعامل مع غيرها؛ ورغم أن إسرائيل لا تكفير فيها؛ إلا أن نازية الصهيونية ذاتها موجهة ضد العرق وليس ضد الدين؛ وتصريف العنف الإسرائيلي يكون ضد العرب بمباركة حكومات تل أبيب، وصولا إلى فرض مفهوم السلام على طريقتها بالقوة عبر ما تسمى بصفقة القرن.

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