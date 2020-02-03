رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسبقة الدفع (3).. أخطاء شائعة عن كروت شحن العدادات الجديدة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:25 م
العدادات الذكية
العدادات الذكية
عمرو خان
طباعة
أكد الدكتور أحمد عبدالدايم، مدير إدارة خدمات العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك أخطاء شائعة يتداولها بعض الجمهور من المشتركين وغير المشتركين بشركات توزيع الكهرباء حول منظومة العدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بآلية شحن كارت العداد مسبوق الدفع.

وأوضح عبدالدايم، في الحلقة الثالثة من سلسلة «العدادات مسبقة الدفع» التي تقدمها «الدستور» أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تحذيرات ليس لها أي أساس من الصحة، ومنها على سبيل المثال «كل مشترك لديه عداد كارت يجب أن يشحنه بعد إغلاق الإضاءة والأجهزة في شقته، عدا لمبتين أو ثلاثة فقط، ثم يبدأ شحن الكارت وبعدها بساعة أو اتنين يعيد الإضاءة وبعد ساعة ثالثة يشغل مراوح وبعد نصف ساعة يشغل الثلاجة بحيث إن العداد يستقبل الأحمال تدريجيًا، ما ينتج عنه وضعك بشريحة خفيفة طول الشهر».

وأكد عبدالدايم أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة ولا حقيقة له إطلاقا، حيث أن العداد يجري عمليات الخصم من الرصيد بناء على الشريحة الحالية للمشترك ووفقا لشدة التيار المستخدمة، كما يوجد لمبة اسمها «النبضات» تزيد سرعتها مع الأحمال، والمعدل لكل ١٠٠٠ نبضة العداد يحسب بـ١ كيلو، والعداد محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك.

وأضاف: «كل ما بتستهلك عدد من الكيلو وات تلقائيا بتطلع على الشريحة اللي بعدها وهكذا عشان كده مفيش حاجة اسمها بتثبت على الشريحة طوال الشهر إلا إذا كنت على آخر شريحة بتفضل عليها وبمجرد أول يوم في الشهر الجديد بترجع تاني لأول شريحة».

كيفية المحاسبة في العدادات مسبقة الدفع
قال الدكتور أحمد عبدالدايم، إن كل عداد مسبق الدفع له حدود للشرائح وقيمة لكل شريحة، حيث يقوم العداد بالعمليات الحسابية دون تدخل العنصر البشري في ذلك، وتتم المحاسبة بناء على الشريحة الحالية وشدة التيار المستخدمة، وكلما زاد الاستهلاك المستخدم خلال الشهر كلما تغيرت الشريحة إلى أعلى في المحاسبة، حتى يصل المستخدم للشريحة السابعة نتيجة تخطيه الـ1000 كيلو خلال نفس الشهر وهي أعلى شريحة وغير مدعومة.

وأضاف: «لذلك يجب على العملاء محاولة الترشيد قدر المستطاع حتى نتجنب الوصول لهذه الشريحة، وبالتالي سحب الدعم لأول 1000 كيلووات، هذا وفي حالة تخطي المشترك الشريحة السابعة في أول الشهر أو منتصفه، لا يتم الرجوع إلى الأولى إلا في بداية أول يوم من الشهر الجديد».

طريقة المحاسبة داخل العدادات مسبوقة الدفع
• النشاط المنزلي للشقق والفيلات ويتكون من 7 شرائح وهي على النحو التالي
1-الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (30 قرش)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (40 قرش)
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (50 قرش)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (82 قرش)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (100 قرش)
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلووات (140 قرش)
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

موضوعات متعلقة

منذ يوم

محمد طعيمة: الخيانة سبب إصابة جورج سيدهم بالشلل

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة شقيقين فى حادث سير بالوادى الجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ أقل من ساعة

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»

بالصور.. «فطائر التفاح» يبدأ ليلته الأولى على «الغد»