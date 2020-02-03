مسبقة الدفع (3).. أخطاء شائعة عن كروت شحن العدادات الجديدة

أكد الدكتور أحمد عبدالدايم، مدير إدارة خدمات العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك أخطاء شائعة يتداولها بعض الجمهور من المشتركين وغير المشتركين بشركات توزيع الكهرباء حول منظومة العدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بآلية شحن كارت العداد مسبوق الدفع.وأوضح عبدالدايم، في الحلقة الثالثة من سلسلة «العدادات مسبقة الدفع» التي تقدمها «الدستور» أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تحذيرات ليس لها أي أساس من الصحة، ومنها على سبيل المثال «كل مشترك لديه عداد كارت يجب أن يشحنه بعد إغلاق الإضاءة والأجهزة في شقته، عدا لمبتين أو ثلاثة فقط، ثم يبدأ شحن الكارت وبعدها بساعة أو اتنين يعيد الإضاءة وبعد ساعة ثالثة يشغل مراوح وبعد نصف ساعة يشغل الثلاجة بحيث إن العداد يستقبل الأحمال تدريجيًا، ما ينتج عنه وضعك بشريحة خفيفة طول الشهر».وأكد عبدالدايم أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة ولا حقيقة له إطلاقا، حيث أن العداد يجري عمليات الخصم من الرصيد بناء على الشريحة الحالية للمشترك ووفقا لشدة التيار المستخدمة، كما يوجد لمبة اسمها «النبضات» تزيد سرعتها مع الأحمال، والمعدل لكل ١٠٠٠ نبضة العداد يحسب بـ١ كيلو، والعداد محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك.وأضاف: «كل ما بتستهلك عدد من الكيلو وات تلقائيا بتطلع على الشريحة اللي بعدها وهكذا عشان كده مفيش حاجة اسمها بتثبت على الشريحة طوال الشهر إلا إذا كنت على آخر شريحة بتفضل عليها وبمجرد أول يوم في الشهر الجديد بترجع تاني لأول شريحة».كيفية المحاسبة في العدادات مسبقة الدفعقال الدكتور أحمد عبدالدايم، إن كل عداد مسبق الدفع له حدود للشرائح وقيمة لكل شريحة، حيث يقوم العداد بالعمليات الحسابية دون تدخل العنصر البشري في ذلك، وتتم المحاسبة بناء على الشريحة الحالية وشدة التيار المستخدمة، وكلما زاد الاستهلاك المستخدم خلال الشهر كلما تغيرت الشريحة إلى أعلى في المحاسبة، حتى يصل المستخدم للشريحة السابعة نتيجة تخطيه الـ1000 كيلو خلال نفس الشهر وهي أعلى شريحة وغير مدعومة.وأضاف: «لذلك يجب على العملاء محاولة الترشيد قدر المستطاع حتى نتجنب الوصول لهذه الشريحة، وبالتالي سحب الدعم لأول 1000 كيلووات، هذا وفي حالة تخطي المشترك الشريحة السابعة في أول الشهر أو منتصفه، لا يتم الرجوع إلى الأولى إلا في بداية أول يوم من الشهر الجديد».طريقة المحاسبة داخل العدادات مسبوقة الدفع• النشاط المنزلي للشقق والفيلات ويتكون من 7 شرائح وهي على النحو التالي1-الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (30 قرش)2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (40 قرش)3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (50 قرش)4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (82 قرش)5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (100 قرش)6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلووات (140 قرش)7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).