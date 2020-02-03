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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن عن الدول المتبرعة لمحاربة «كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:07 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عن تسلم إمدادات الوقاية من وباء كورونا الجديد والسيطرة عليه من 11 دولة، بالإضافة إلى إمدادات قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأضافت يينج في بيان صحفي، أن الدول المتبرعة هي كوريا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وباكستان، وكازاخستان، والمجر، وإيران، وبيلاروسيا، وإندونيسيا، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شنخوا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن تبرعات اليونيسيف وصلت إلى البلاد، ظهر أمس الأحد، مضيفة "أشخاص من جميع مناحي الحياة في دول عديدة، قدموا أيضا دعمًا منذ تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وتابعت "الصديق الصدوق هو الصديق في وقت الضيق، أريد أن أشكرهم جميعا"، وأضافت "هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي للأقنعة الطبية والسترات الواقية والنظارات الواقية".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق، وأن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي، وواحدة في بلدية تشونج تشينج.

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