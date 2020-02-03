الكنيسة تحتفل بالتذكار الـ29 لرحيل الأنبا مكاريوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتذكار الـ"29" لرحيل الأنبا مكاريوس أسقف ونقادة السابق،وولد القديس الأنبا مكاريوس في 10 سبتمبر 1923، بقرية أولاد يحى بمركز السلام محافظة سوهاج من أبوين مسيحيين بارين ودعا باسم حلمى وكان والده أيوب ميخائيل رجلا تقيًا.وبدء حياة الرهبنة بدير السيدة العذراء البراموس في 7 يونيه 1946م، كطالبًا للرهبنة، وسيم راهبًا، فى 21 نوفمبر 1946، وفى 26 مارس 1948، نال رتبة الشموسية على يد الراحل الأنبا توماس مطران طنطا.وفي 1 أبريل 1952، نال الأنبا مكاريوس رتبة القسيسية، ثم القمصية فى 25 مارس 1956 م، كما سيم أسقفًا على يد قداسة البابا كيرلس السادس في 19 سبتمبر 1956، على ايبارشية قنا وتوابعها باسم الانبا مكاريوس.كان القديس الأنبا مكاريوس منكرا لذاته ومحبوبا جدا من شعبه القبطي ومازال أقباط الإيبارشية يخلدون ذكراه بكل عام بتذكار رحيله، ورحل الانبا مكاريوس اثناء القداس الالهى في يوم الأحد 3 فبراير 1991.