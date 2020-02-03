رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

جنود مجهولة وراء الوجه المشرف لـ «مجلة معرض الكتاب»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:03 م
مجلة معرض الكتاب
مجلة معرض الكتاب
ريم محمود
طباعة
كل ما تريد معرفته عن معرض الكتاب ستجده في مجلة المعرض التابعة للهيئة العامة للكتاب والتي رئيس مجلس إدارتها الدكتور هيثم الحاج علي ورئيس تحريرها زين العابدين خيري.

وتتناول المجلة موضوعات مختلفة وقصص إنسانية داخل المعرض بالإضافة إلى تغطية كل الندوات، وبجانب كل هذا انفردت مجلة المعرض بـ 3 إنفرادات حصرية لها، وراء كل هذا جنود مجهولة يصل عددهم لـ 20 شخص ما بين محررين، مخرج، أفراد ديسك، مدير تحرير ومدير فنى.


في البداية، قال زين العابدين خيري رئيس تحرير المجلة، إن المجلة تنوعت في موضوعاتها حيث العام من حيث الفيتشرات والموضوعات النوعية وعمل حوارات خاصة بجانب تغطية الندوات، وأضاف في تصريح خاص لـ "الدستور" أن فريق شباب " أنا متطوع" كان له دور ملموس في الموضوعات بالمجلة حيث كانوا يشاركون فريق العمل في تغطية الندوات وعمل الفيتشرات وقد تم وضع أسمائهم على الموضوعات الخاصة بهم لأول مرة حتى يخوضون تجربة الصحافة.

ويقول خالد حماد مدير تحرير مجلة المعرض، إنهم يبدأون العمل في أيام المعرض من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءًا ويتم متابعة طباعة المجلة حتى الثالثة فجرًا، وأضاف خالد حماد أن المجلة هذا العام 2020 تخطت فكرة النشرة وتوسعت فى موضوعاتها، حيث إنها بجانب تغطية جميع الندوات يقوم فريق المجلة بعمل فيتشرات إنسانية عن زوار المعرض وأيضًا بعض الانفرادات الصحفية التى تميزت بها المجلة.


وأشار خالد حماد أن المجلة انفردت بحوار حفيدة نيلسون مانديلا وقد أجرت الحوار الصحفية إبتسام أبو الدهب من فريق العمل، وانفردت المجلة أيضًا بحوار مع وزير الثقافة السنغالي وقد انفردت به الصحفية سحر عزازى من فريق العمل، بالإضافة إلى أن المجلة انفردت بحوار الإيطالي "ألدو نيقوسيا" وهو باحث الإيطالي يدرس فى الجامعات المصرية ويترجم من العربية إلى الإيطالية وقد أجرت الحوار الصحفية غادة قدري من فريق العمل.


وأكد خالد حماد أن المجلة حرصت هذا العام على التركيز حول صورة القراءة، قائًلا أن هذا كان محور الاهتمام مؤكدًا خلال تصريحاته أن مجلة المعرض نجحت إلى حد كبير لرصد زيادة ظاهرة القراءة بين جميع الاعمار قائًلا:" مصر تقرأ.. مصر تعرف".

من جانبه قال سامح فايز مدير تحرير أيضًا بمجلة معرض الكتاب، إن فريق العمل الخاص بالمجلة كان يعمل على قدم وساق حتى تترك مجلة المعرض بصمة جيدة لها فى المعرض بدورته الـ 51 فى عام 2020، وأضاف سامح فايز لـ"الدستور" أنهم في غاية الحزن لقرب إنتهاء أيام معرض الكتاب حيث أن اليوم الاثنين هو اليوم قبل الأخير، مشيرًا إلى أنه يفتقد روح التعاون والمحبة بين الفريق.


ويتكون فريق العمل من كتيبة المحررين وهم (ابتسام أبو الدهب - آلاء عثمان - أميرة دكروري - بشري محمد - جمال عاشور - رامي المتولي - رنا الجميعي - سحر عزازي - سمية أحمد - علي الكشوطي - غادة قدري - محمد خضير - محمد عبد الرحمن - محمود جاويش - نادية البنا)، أما فريق الديسك والتصحيح هم (محمد طاهر - علي خليل - مصطفى إبراهيم)، ومدير التحرير الفني الفنان: محمد عطية ومديرا التحرير (خالد حماد - سامح فايز).

أما فريق التنفيذ هم (وليد جمال - محمد أحمد عبد المنعم - أحمد موسى) أما المشرف على الطباعة بالهيئة العامة للكتاب هو محمد حسن عبد الحميد.

ويضم فريق التصوير بقيادة أحمد المقدامي كل من ( محمود بكار وهناء حبيب).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طلب استعجال برلمانى لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

منذ حوالي 9 ساعات

مصرع وإصابة 18 شخصا إثر حادث تصادم بأسوان

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة وفاة منال سلامة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بالصور.. «فطائر التفاح» يبدأ ليلته الأولى على «الغد»

«بالموسيقى نرتقي» مبادرة يطلقها متحف الطفل غدًا

آدم وإبليس في مسرحية «اللوتس الأزرق» لرانية المهدي