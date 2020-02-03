جنود مجهولة وراء الوجه المشرف لـ «مجلة معرض الكتاب»

































كل ما تريد معرفته عن معرض الكتاب ستجده في مجلة المعرض التابعة للهيئة العامة للكتاب والتي رئيس مجلس إدارتها الدكتور هيثم الحاج علي ورئيس تحريرها زين العابدين خيري.وتتناول المجلة موضوعات مختلفة وقصص إنسانية داخل المعرض بالإضافة إلى تغطية كل الندوات، وبجانب كل هذا انفردت مجلة المعرض بـ 3 إنفرادات حصرية لها، وراء كل هذا جنود مجهولة يصل عددهم لـ 20 شخص ما بين محررين، مخرج، أفراد ديسك، مدير تحرير ومدير فنى.في البداية، قال زين العابدين خيري رئيس تحرير المجلة، إن المجلة تنوعت في موضوعاتها حيث العام من حيث الفيتشرات والموضوعات النوعية وعمل حوارات خاصة بجانب تغطية الندوات، وأضاف في تصريح خاص لـ "الدستور" أن فريق شباب " أنا متطوع" كان له دور ملموس في الموضوعات بالمجلة حيث كانوا يشاركون فريق العمل في تغطية الندوات وعمل الفيتشرات وقد تم وضع أسمائهم على الموضوعات الخاصة بهم لأول مرة حتى يخوضون تجربة الصحافة.ويقول خالد حماد مدير تحرير مجلة المعرض، إنهم يبدأون العمل في أيام المعرض من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءًا ويتم متابعة طباعة المجلة حتى الثالثة فجرًا، وأضاف خالد حماد أن المجلة هذا العام 2020 تخطت فكرة النشرة وتوسعت فى موضوعاتها، حيث إنها بجانب تغطية جميع الندوات يقوم فريق المجلة بعمل فيتشرات إنسانية عن زوار المعرض وأيضًا بعض الانفرادات الصحفية التى تميزت بها المجلة.وأشار خالد حماد أن المجلة انفردت بحوار حفيدة نيلسون مانديلا وقد أجرت الحوار الصحفية إبتسام أبو الدهب من فريق العمل، وانفردت المجلة أيضًا بحوار مع وزير الثقافة السنغالي وقد انفردت به الصحفية سحر عزازى من فريق العمل، بالإضافة إلى أن المجلة انفردت بحوار الإيطالي "ألدو نيقوسيا" وهو باحث الإيطالي يدرس فى الجامعات المصرية ويترجم من العربية إلى الإيطالية وقد أجرت الحوار الصحفية غادة قدري من فريق العمل.وأكد خالد حماد أن المجلة حرصت هذا العام على التركيز حول صورة القراءة، قائًلا أن هذا كان محور الاهتمام مؤكدًا خلال تصريحاته أن مجلة المعرض نجحت إلى حد كبير لرصد زيادة ظاهرة القراءة بين جميع الاعمار قائًلا:" مصر تقرأ.. مصر تعرف".من جانبه قال سامح فايز مدير تحرير أيضًا بمجلة معرض الكتاب، إن فريق العمل الخاص بالمجلة كان يعمل على قدم وساق حتى تترك مجلة المعرض بصمة جيدة لها فى المعرض بدورته الـ 51 فى عام 2020، وأضاف سامح فايز لـ"الدستور" أنهم في غاية الحزن لقرب إنتهاء أيام معرض الكتاب حيث أن اليوم الاثنين هو اليوم قبل الأخير، مشيرًا إلى أنه يفتقد روح التعاون والمحبة بين الفريق.ويتكون فريق العمل من كتيبة المحررين وهم (ابتسام أبو الدهب - آلاء عثمان - أميرة دكروري - بشري محمد - جمال عاشور - رامي المتولي - رنا الجميعي - سحر عزازي - سمية أحمد - علي الكشوطي - غادة قدري - محمد خضير - محمد عبد الرحمن - محمود جاويش - نادية البنا)، أما فريق الديسك والتصحيح هم (محمد طاهر - علي خليل - مصطفى إبراهيم)، ومدير التحرير الفني الفنان: محمد عطية ومديرا التحرير (خالد حماد - سامح فايز).أما فريق التنفيذ هم (وليد جمال - محمد أحمد عبد المنعم - أحمد موسى) أما المشرف على الطباعة بالهيئة العامة للكتاب هو محمد حسن عبد الحميد.ويضم فريق التصوير بقيادة أحمد المقدامي كل من ( محمود بكار وهناء حبيب).