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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إثيوبيا: انتهاء مفاوضات السد لمصلحة الجميع قريبًا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الإثنين، أنه يتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة الجارية الآن بين مصر والسودان قريبا لمصلحة الجميع.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات اليوم، إن بلاده أنفقت 6 مليارات دولار، حتى الآن، في إنشاء سد النهضة بسبب تأخر أعمال البناء فيه لثلاث سنوات إضافية، فقد كان من المقرر الانتهاء منه عام 2017، وذلك وفق قناة "العربية".

وكشف رئيس الوزراء الإثيوبي، عن أن شركة ساليني المقاول الرئيسي للسد طالبت بتعويض قدره 900 مليون يورو لفشل شركة ميتيك المملوكة لوزارة الدفاع الإثيوبية في القيام بالأعمال الإلكتروميكانيكية في بناء سد النهضة.

وأعلنت مصر التوصل إلى اتفاق جديد بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة بوساطة الولايات المتحدة، ومن المقرر عقد جولة إضافية بين الدول الثلاث للوصول إلى الاتفاق النهائي.

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