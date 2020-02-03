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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن شاكوش في طريقه للانضمام لـ«الموسيقيين»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:35 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
محمد مجدي
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أكد مصدر بداخل نقابة المهن الموسيقية، أن المطرب حسن شاكوش، قد اجتاز اختبارات النقابة، بعدما امتحنه عدد من أعضاء اللجنة بشكل رسمي.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن شاكوش قد تقدم لنيل التصريح الخاص بالغناء الشعبي، ونجح في إقناع اللجنة بشكل كامل، لينال بعدها التصريح ويصبح مطربًا نقابيًا.

وتابع المصدر، أن القرار الخاص بنجاح شاكوش واجتيازه الاختبارات سيجرى تفعيله وإعلانه رسميًا بعد أيام قليلة، خلال الاجتماع المقبل لأعضاء النقابة.

من جانب آخر، أكد المصدر أن حمو بيكا، لا يزال راسبًا ولا يحق له الغناء، بعدما رسب في الامتحان الخاص بالصوت في النقابة.

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