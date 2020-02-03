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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يشهد توقيع اتفاقية إطارية بين جهاز المشروعات والصندوق السيادى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:34 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع اتفاقية إطارية بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى، إن "الاتفاقية" تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في افتتاحات مزارع الألبان بالفيوم الشهر الماضى، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية.

وأضافت "السعيد"، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء قبل قليل، على هامش التوقيع، إن الاتفاقية تتضمن توسيع قاعدة الملكية لشركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتتيح للمصريين والقطاع الخاص شراء نسب في هذه الشركات قد تصل لـ100%.

ولفتت إلى أن الجهاز لديه بعض الشركات، ودور الصندوق يرى الشركات وتحديد الشركات التي سيتم البدء في طرحها في إطار الدور الأصيل لصندوق مصر السيادي الذي يقوم على تعظيم العائد من الاستثمارات المختلفة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الصندوق سيقوم بدراسات في هذا الإطار، وهي رسالة إلى أن الدولة تتجه لمزيد من المشاركة مع القطاع الخاص.

وقال أيمن سليمان، مدير صندوق مصر السيادي، إن دور الصندوق سيبحث عن الترويج وطرح تلك الشركات التي سيتيحها الجهاز، وستكون الحصص التي ستطرح تصل لـ100%، وحصص لحصص حاكمة.

وأوضح أن الصندوق سيتعاون مع الجهاز لإتاحة تلك الشركات للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

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