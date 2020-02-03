بولندا: الاتحاد الأوروبي سيعيد تشكيل نفسه بعد مغادرة بريطانيا

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الإثنين، أثناء مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه إعادة تشكيل نفسه بشكل جذري بعد مغادرة بريطانيا للتكتل.وقال دودا: " ليس لدينا شك في أن الاتحاد الأوروبي سوف يتعين عليه أن يتخذ شكلًا جديدًا، وتعني مغادرة بريطانيا العظمى للاتحاد الأوروبي، بداية جديدة مؤكدة، يتعين إعادة ترتيب الأوراق في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتم.. إعادة بناء هيكل الاتحاد الأوروبي".وأوضح: أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يصبح آلية فاعلة وجذابة، حتى لا يرغب أحد في مغادرة الكتلة.كانت بريطانيا قد خرجت رسميًا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بعد 47 عامًا كعضو.