رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا: الاتحاد الأوروبي سيعيد تشكيل نفسه بعد مغادرة بريطانيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:33 م
أندريه دودا
أندريه دودا
وكالات
طباعة
قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الإثنين، أثناء مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه إعادة تشكيل نفسه بشكل جذري بعد مغادرة بريطانيا للتكتل.

وقال دودا: " ليس لدينا شك في أن الاتحاد الأوروبي سوف يتعين عليه أن يتخذ شكلًا جديدًا، وتعني مغادرة بريطانيا العظمى للاتحاد الأوروبي، بداية جديدة مؤكدة، يتعين إعادة ترتيب الأوراق في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتم.. إعادة بناء هيكل الاتحاد الأوروبي".

وأوضح: أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يصبح آلية فاعلة وجذابة، حتى لا يرغب أحد في مغادرة الكتلة.

كانت بريطانيا قد خرجت رسميًا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بعد 47 عامًا كعضو.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

منذ حوالي 19 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

منذ يوم

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ يوم

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بالصور.. «فطائر التفاح» يبدأ ليلته الأولى على «الغد»

«بالموسيقى نرتقي» مبادرة يطلقها متحف الطفل غدًا

آدم وإبليس في مسرحية «اللوتس الأزرق» لرانية المهدي