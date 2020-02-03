دعوى ضد نقابة المحامين تطالب بالإشراف القضائى على الانتخابات

تلقت محكمة مجلس الدولة، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد كل من الممثل القانونى لنقابة المحامين، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بشأن عدم إشراف جهة قضائية محايدة على انتخابات نقابة المحامين.وتقدم بالدعوى كل من إبراهيم سعودي، ومحمد عبدالستار، ومجدي عبدالفتاح، وعلاء سميح.وطالبت الدعوى، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من نقيب المحامين ومجلس النقابة بصفتهم، بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كل المراحل السابقة على يوم التصويت.وذلك بدءًا من مراجعة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الترشح والتصويت والتأكد من صحتها وإعلان فتح باب الترشيح وضوابطه ومواعيده وتلقي طلبات الترشيح والطعون والتنازلات والفصل فيها وتنظيم الدعايا وفرض الصمت الانتخابي فى يوم الانتخاب، وتسلم بطاقات إبداء الرأي والمتابعة الدقيقة لكامل مجريات الانتخابات من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.كما طالبت الدعوى، بإلغاء القرار المطعون فيه مع كل ما ترتب عليه من آثار مع التزام نقابة المحامين بالمصروفات.