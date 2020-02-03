سامح عاشور يوضح تفاصيل الإشراف القضائى على الانتخابات

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن نادى النقابة الرياضى والاجتماعى بالقاهرة الجديدة، مخطط له أن يكون ضمن أفضل النوادى فى مصر، لتوفير مكان يليق اجتماعيًا بالمحامين.وأشار "عاشور" خلال احتفالية وضع حجر أساس النادي، اليوم الإثنين، إلى أن النقابة تسعى لاستعادة كل الأراضي المسحوبة منها عام 2013 في عهد الإخوان، مثلها كجميع النقابات المهنية، تحت ذريعة أنها لم تخصص وفق المعايير السليمة للتخصيص، فاستعادت أرض القاهرة الجديدة، مضيفًا: "لن تلهينا المعركة الانتخابية عن تنفيذ استحقاقات المحامين".وعن أسعار عضوية النادى، أوضح: "حديث سابق لأوانه، وتحدد قيمتها لاحقًا، ولكن نراعى في كل مشروعات النقابة أن تدار بشكل استثماري يدر دخلًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".وعن مبنى أكاديمية المحاماة، نوه نقيب المحامين، إلى أنه سيكون محاكاة لمبنى كلية الحقوق بجامعة القاهرة أول كلية حقوق بمصر، والاستفادة من مميزاته، واستبعاد سيئاته، متابعًا أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل خريجي كليات الحقوق الراغبين في الانضمام إلى النقابة، وفقا للقانون.وأردف: "تجاوز الدراسة بالأكاديمية لمدة عامين والحصول على دبلومة شرطًا للقيد بجداول النقابة منذ العام المقبل، وذلك حتى يكون الخريج منها مؤهلًا للعمل بالمحاماة، وحمل رسالتها العظيمة، كما ستضيف الأكاديمية قيمة للمحاماة".وأكمل "عاشور" أن الأسلاف العظام أسسوا جمهورية المحاماة الأولى، وكان نقيب المحامين عبدالعزيز باشا فهمي، أول رئيس لمحكمة النقض، عقب تأسيسها، والأكاديمية ستكون ذراع النقابة المهنية للعلو بشأن المحاماة كمؤسسة دستورية.وشدد "عاشور" على أن تنقية الجداول من غير المشتغلين، حفظت أموال المحامين لهم فقط، مما أدى لزيادة المعاشات والعلاج، متسائلًا: "هل كان يصح قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مع احترامي لكل الحرف ودورها، ولكن لا يصح أن يكون صاحبها طبيب أو مهندس أو محامي".وأكد "عاشور" أن مجلس النقابة قاتل من أجل الدفاع عن جداولها ولن يتم التراجع عما تحقق من مكتسبات، مطالبًا المحامين بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم وجداول النقابة، معربًا عن ثقته في وعى المحامين، فالمعركة للدفاع عن النفس والمال وشرف المحاماة، متسائلًا: "لو لم يقدم المحامين أدلة اشتغال، فكيف يميز بين المحامى وغير المشتغل".وفي سياق متصل، قال: "بصفتي نقيب المحامين أناشد جميع المرشحين وأنصارهم بالالتزام بآداب الحوار وشرف الخصومة والكلمة، والتزام بآداب المحاماة، وهذا الالتزام تمليه علينا المسئولية، حتى تكون صورة المحامين مشرفة أمام الرأي العام".وأقر "عاشور" احترامه لكل المرشحين على مقعد النقيب والعضوية، مستطردًا: "لا يليق بالمحامي أن يستخدم لفظًا معيبًا أو عبارة قبيحة، فهذا خارج دائرة الخصومة، ونقدم أنفسنا للمحامين بتاريخنا وإنجازاتنا وتصورنا للمستقبل".وعن التساؤلات حول الإشراف القضائى على الانتخابات، أوضح: "كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه وموظف من ذات الجهة التابعة له، والتصويت سيكون بحضور مندوبى المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع".وكشف "عاشور" ع أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبهًا: "إيقاف الانتخابات لا يعنى وجود هيئة أخرى بخلاف آخر مجلس نقابة منتخب تديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاض أو وزير، بل المجلس المنتخب وفقًا للقانون".صرح "عاشور" بأن نقابة المحامين ليست حزبًا سياسيًا، ولكن لها آراءها ومسئولة عن دعم القضايا الوطنية والقومية، مضيفًا: "ندعم الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب الذي يحدث فى سيناء، ونحن أصحاب مصلحة مباشرة لعودة الأمن والاستقرار والتنمية إلى سيناء، فلا محاماة دون أمن، وانظروا لحال المحاماة فـى العريش نتيجة للإرهاب، وحالها عقب ثورة 25 يناير، فالمحاماة لا تزدهر إلا في وجود الأمن والاستقرار".