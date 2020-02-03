شوقي حجاب في لقاء شعري بمعرض الكتاب (صور)

استضافت قاعة الشعر ببلازا 2، منذ قليل، الشاعر شوقي حجاب في لقاء شعري، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.وتشارك زوجة الشاعر شوقي حجاب في حضور اللقاء، فضلًا عن الملحن والموسيقار حسني عامر الذي يتغنى بعدد من أشعار حجاب.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.