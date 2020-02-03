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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«خريج خبرة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:26 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أصدرت منصة "كتبنا" كتاب "خريج خبرة" للكاتبة داليا بكري، ليشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

"خريج خبرة" كتاب لكل طالب وخريج وكل شخص يبحث عن عمل شريف ويحتاج الى دعم معنوي ومعرفة تجربة حقيقية قريبة من ظروفه حتى يستطيع الوقوف على أرض ثابتة في بداية الطريق، محاولة لإحياء ما تحاول الدنيا قتله.. محاولة لإخراس الكائنات السلبية اليائسة البائسة المنتشرة في مجتمعنا بكثرة والتقدم نحو الأهداف والسعي لتحقيقها.

من أجواء الكتاب:
"يبدو أنه يتنافس للحصول على مركز أول في أغرب المقابلات مع باقي المديرين.. حتى هذا الموقف الغريب لم أتوقعه من قبل، ويبدو أنه مثل تمارين المسرح التي كنا نمارسها بمسرح الكلية لتقويه خيالنا والمعايشة والارتجال.. حسنًا هذا ما على فعله أن أتخيل أنني بمسرح الكلية وليس بمقابلة عمل".

تخرجت داليا بكري من تجارة طنطا قسم المحاسبة سنة 2011، تعمل في مجال التسويق الإلكتروني ومجال التصميم الجرافيكي، لديها شغف كبير بالكتابة، و"خريج خبرة" هو أول أعمالها الأدبية.

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