رئيسة «الخير» التركى: يوجد انخفاض فى استهلاك الغاز الطبيعى

عرضت قناة "تركيا الآن"، عبر حسابها على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو، من كلمة ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى، قائلة: إنه جرى رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60% خلال عامى 2018 و2019، وبالنسبة إلى رواتب المواطنين فلم تزد حتى الثلث، وزادت أسعار الكهرباء خلال عام 2019 بنسبة 30%، لافتة إلى أن العائلة بإسطنبول المكونة من 4 أشخاص تستهلك 200 متر مكعب شهريًا من الغاز الطبيعى وسعر هذا يقدر بـ360 ليرة.وأضافت ميرال الملقبة بالمرأة الحديدية: "عندما تضيف على ذلك فاتورة الكهرباء بقيمة 140 ليرة على الأقل تكون المحصلة فقط 500 ليرة، أى أن ربع الحد الأدنى للأجور الذى يحصل عليه المواطن يتم دفعه لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي".وتابعت: "فى أكبر المدن التركية فى 38 مقاطعة من أصل 39 مقاطعة في إسطنبول هناك انخفاض في استهلاك الغاز الطبيعي، وأصبح لدى المواطن قلق من الضغط على زر الغلاية فى العالم كله، وفقًا لحصة الميزانية".