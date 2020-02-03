الوطنية للصحافة: 5 سنوات شرط الترشح للجمعيات العمومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن الفقرة 4 من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على أنه يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية، أن يكون أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.وأشارت إلى أن الفقرة 3 مادة 39 من القانون نفسه، تنص على أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.