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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية سمالوط تواصل احتفالاتها بتذكار شهداء ليبيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:08 م
الأنبا بفنوتيوس
الأنبا بفنوتيوس
تريزة شنودة
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استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية.
وقد ألقى نيافته عظة عن أنواع التقدمات "الافضل مثل هابيل- فوق الطاقة مثل فلسي الأرملة- الوحيد مثل إبراهيم وابنه إسحق"، وذلك باحتفالات اليوم الثاني من النهضة الروحية لتذكار شهداء ليبيا.

وأيضا تمت رسامة 40 شماسًا في رتبة أغنسطس من أبناء كنيسة القديس مار مينا بطحا الأعمدة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر فبراير الجاري لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

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