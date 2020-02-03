عبدالجواد خفاجي يتعرض لأزمة صحية في معرض الكتاب

تعرض القاص والناقد الأدبي عبدالجواد خفاجي، إلى أزمة صحية تمثلت في نزيف مفاجئ بالمخ، خلال زيارته أمس، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.ويرقد القاص في مستشفى الهرم، بالجيزة، وناشد عدد من الكتاب والأدباء تدخل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، للاهتمام بحالته الصحية، وتوفير المساعدات اللازمة له."عبدالجواد خفاجي"، من مواليد قرية "القارة" إحدى قرى مدينة أبوتشت التابعة لمحافظة قنا بجنوب مصر في 14-10-1958م، وحاصل على ليسانس الآداب والتربية عام 1992م جامعة أسيوط، ويعمل مدرس.يكتب "خفاجي"، في مختلف الألوان الكتابية:- القصة القصيرة – الرواية – الشعر بنوعيه (الفصيح والعامي) – المسرحية – الدراسات الأدبية النقدية".له روايات: "الراقصة والعجوز، الحذاء، أرض الخرابة، عودة الفلُّوص"، وأخيرًا "مقدمة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم".وتناولت أعماله بعض الدراسات النقدية، وهناك فصل مخصص عن تجربته في كتاب "الجميلة والمقدس"، الصادر عن دار الهلال بعنوان "الأسطورة والخرافة والمقدس عند عبدالجواد خفاجي"، والكتاب من تأليف الأديب فتحي عبدالسميع.كما أصدرت مديرية ثقافة قنا كتابًا نقديًا حول تجربة عبدالجواد خفاجي، شارك فيه عدد من الباحثين بعنوان "الفعل الإبداعي في قنا.. عبدالجواد خفاجى نموذجًا".