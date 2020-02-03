انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية «5+5» اليوم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، تنطلق اليوم الإثنين، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في جنيف.وأوضحت البعثة، في بيان، أن «خمسة من كبار الضباط ممثلين يشاركون عن حكومة الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبى فى المحادثات التى ييسرها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا».