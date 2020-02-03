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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: إجلاء المصريين من الصين يؤكد حرص الدولة على أبنائها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:33 م
المهندس عبدالحميد
المهندس عبدالحميد الهواري
أشرف لاشين
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أشاد المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب "مستقبل وطن"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل إجراءات عودة الجالية المصرية من الصين على نفقة الدولة، وتحمل الدولة تكاليف الإجلاء، إضافة إلى إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من سلامة كل المصريين.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم، أن الموقف الرسمي المصري يؤكد حرص الدولة المصرية وقادتها على سلامة مواطنيها في أي دولة، والتدخل الحاسم لصالحهم والتأكد من أمنهم، حيث أن مصر كانت من أول 10 دول فتحت باب العودة الطوعية لمواطنيها في الصين على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن الفيروس تسبب حتى الآن في 213 حالة وفاة، وتأكدت إصابة 9962 حالة في الصين، وانتقل إلى 18 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ويسود الرعب بشكل أساسي لسببين: الأول هو عدم وجود لقاح وعلاج للمرض حتى الآن، والثاني هو الخوف من تحول الفيروس في دول أخرى لصورة يصبح معها أكثر فتكا وخطورة.

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