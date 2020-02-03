تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في قضية التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 2 مارس المقبل لإعلان المتهم.جاء ذلك بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، عن تهرب "أيمن" من دفع الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الخاصة به، في الفترة من 2009 حتى 2013.