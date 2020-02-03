أجنحة 8 دول إفريقية وأوروبية تغادر معرض الكتاب

خلت أجنحة عدد من الدول الإفريقية والأوروبية من وجود أي كتب أو مسئولين في اليوم قبل الأخير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين.وأجنحة الدول التي غادرت المعرض هى "تنزانيا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وغانا، ونيجيريا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وقبرص، وأوكرانيا".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.