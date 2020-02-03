أبرز محاور لقاء خبراء سوق المال مع ممثلى جهات رسمية

قالت مصادر خاصة لـ "الدستور"، إن ممثلي عدد من الجهات الرسمية أجروا لقاء اليوم مع 5 من خبراء سوق المال، لمناقشة أزمة البورصة المصرية وأبرز المعوقات التى يواجهونها للعمل على حلها.وأضافت المصادر، أن الاجتماع ركز على عدد من الملفات المهمة، أبرزها أزمة الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، سواء ضريبة الدمغة أو التوزيعات، ومدى أثرها على أداء البورصة، بالإضافة إلى مناقشة ملف الطروحات الحكومية المزمع تفعيلها من قبل الحكومة، علاوة على إجراء حوار مطول حول آليات تنشيط السوق في ظل تدني أحجام التداولات، مع وضع رؤية شاملة خطة ترويجية للبورصة، بغرض العمل على جذب استثمارات جديدة للسوق.وحضر اللقاء كل من هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، والدكتور معتصم الشهيدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية، ورانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وجوزيف وديع، رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية، وباسم كمال، العضو المنتدب لأمان للوساطة المالية.