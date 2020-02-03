رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أبرز محاور لقاء خبراء سوق المال مع ممثلى جهات رسمية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:21 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أكرم عمران
طباعة
قالت مصادر خاصة لـ "الدستور"، إن ممثلي عدد من الجهات الرسمية أجروا لقاء اليوم مع 5 من خبراء سوق المال، لمناقشة أزمة البورصة المصرية وأبرز المعوقات التى يواجهونها للعمل على حلها.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع ركز على عدد من الملفات المهمة، أبرزها أزمة الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، سواء ضريبة الدمغة أو التوزيعات، ومدى أثرها على أداء البورصة، بالإضافة إلى مناقشة ملف الطروحات الحكومية المزمع تفعيلها من قبل الحكومة، علاوة على إجراء حوار مطول حول آليات تنشيط السوق في ظل تدني أحجام التداولات، مع وضع رؤية شاملة خطة ترويجية للبورصة، بغرض العمل على جذب استثمارات جديدة للسوق.

وحضر اللقاء كل من هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، والدكتور معتصم الشهيدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية، ورانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وجوزيف وديع، رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية، وباسم كمال، العضو المنتدب لأمان للوساطة المالية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

العائدون من الصين يصلون إلى مطار العلمين

منذ حوالي 21 ساعة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

منذ يوم

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مصرع وإصابة شقيقين فى حادث سير بالوادى الجديد

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«بالموسيقى نرتقي» مبادرة يطلقها متحف الطفل غدًا

آدم وإبليس في مسرحية «اللوتس الأزرق» لرانية المهدي

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

اللبنانية «نهاد الحايك» في ضيافة «ورشة الزيتون» اليوم